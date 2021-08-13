Путин планирует раздел Украины, – Климкин

Экс0министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением относительно угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко признать Крым российским и куда-то "вернуть" Украину.

"Он уже вассал Путина в классическом феодальном смысле. Путин теперь феодал, а Лукашенко – вассал. То, как он пытается оправдаться – это кукольная комедия. Он озвучивает все то, что ему говорят в Москве – после всех этих бесконечных встреч с Путиным, где он каждый раз получает новую подачку", – заявил дипломат.

"Мы Лукашенко не боимся, пусть идет, куда хочет. Мы к этому готовы", – подчеркнул он.

В то же время Климкин заявил, что целью руководства РФ остается разделение Украины. "Цель Путина – разделить Украину, часть Украины включить в состав союзного государства, а часть сделать буфером. Это абсолютно реальная цель. Он будет на это работать. Поэтому и будущие переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом должны касаться фундаментальных красных линий".