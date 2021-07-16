Как пережить жару: врач дал советы

Семейный врач Юрий Зинчук в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился советами о том, как легче перенести летнюю жару. По его словам, следует избегать душных помещений, носить светлую одежду, пить больше жидкости, в частности, воду с лимонным соком, опускать руки в холодную воду, принимать теплый душ и носить влажную одежду.

Медик также посоветовал людям, страдающим хроническими заболеваниями, не выходить на улицу с 11 до 19 часов. Он призвал мыть фильтры кондиционера раз в неделю, поскольку на них могут накапливаться бактерии.