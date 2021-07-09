Ритуальные танцы Путина вокруг Киева продолжаются, он нервничает – Шкиль

Депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов Андрей Шкиль в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился прогнозами относительно дальнейшего развития российско-украинского конфликта. По его мнению, "ритуальные танцы" главы страны-агрессора Владимира Путина вокруг Киева начались еще в 2002 году, когда он впервые упомянул про "один народ" – украинцев и русских.

Сегодня президент РФ нервничает из-за позиции Запада в этом конфликте. Задача Украины – делать все, чтобы Путин нервничал еще больше. В частности, усиливать сотрудничество с НАТО и укреплять собственную армию, заявил Шкиль.