Налоговая амнистия: в Раде объяснили, как это работает

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель подкомитета Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил нюансы закона №5153 о налоговой амнистии, или "нулевом декларировании". Он отметил, что речь идет об исключительно добровольном, а не принудительном декларировании незарегистрированных доходов, которые можно сделать "белыми" и инвестировать в экономику страны. В частности, закон даст возможность зайти в Украину средствам, которые находятся на зарубежных счетах.