Кремль планирует поглощение Украины, – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогноз относительно дальнейших действий страны-агрессора России, учитывая последние геополитические события. По его мнению, в Кремле до сих пор не отказались от идеи создания "Малороссии". Рассматриваются и другие захватнические цели.

"Я напомню, что ранее Владимир Путин заявил, что интересы России не заканчиваются нигде, они могут быть в любой точке земного шара. Мы видим, что сегодня на европейском театре военных действий Россия создает группировку вроде той, которая была в странах Варшавского договора", – сказал эксперт.

"Я думаю, что Россия не отказалась от варианта "Малороссии" – вообще отрезать юго-восток Украины. Также Россия очень заинтересована в том, чтобы повлиять на Турцию, поскольку пролив Босфор очень важен в торговом смысле. Кто контролирует этот пролив, тот может диктовать условия", – добавил Жданов.

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По его словам, в Кремле также разрабатывают планы по "поглощению не только Беларуси, но и Украины". В этом контексте эксперт обратил внимание на последние заявления главы Кремля, в которых снова стали раздаваться месседжи о том, что "Украина – не государство, такого государства никогда не существовало, что коренной народ Украины – русские".

Кроме того, Россия рассматривает как стратегическое и балтийское направление, добавил Жданов. "РФ рассматривает юго-западное направление как стратегическое, тем более что на дне Балтийского моря лежат две трубы "Северного потока-1" и две трубы "Северного потока-2", – отметил он.