Вода в Крым в обмен на Донбасс: Джемилев и Тука озвучили прогнозы

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала OBOZREVATEL оценили вероятность деоккупации Донбасса Россией в обмен на восстановление водоснабжения оккупированного Крыма по Северо-крымскому каналу.

По мнению Туки, тематическое заявление спикера Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича является "бредом". "Меня довольно напрягает бред Арестовича по поводу воды в Крым. Не является ли это этапом подготовки общественного мнения? Такое может быть", – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли такой обмен Донбасса на воду в Крым быть согласован во время встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня, Тука сказал: "К сожалению, я должен признать реалистичность такого сценария".

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"Если он будет реализован, то Украина мгновенно ощутит на себе давление со стороны и Соединенных Штатов, и наших европейских партнеров. Но оно будет происходить не через какие-то прямые инструкции или указания. Абсолютно реалистичные действия могут развернуться вокруг тех непутевых и преступных соглашений, которые Зеленский подписал в Париже", – предположил Тука.

В частности, речь идет об имплементации формулы Штайнмайера, о краткосрочном контракте на использование украинской ГТС. "С одной стороны, Франция и Германия начнут подталкивать украинские власти к выполнению добровольно взятых ею на себя обязательств по осуществлению политической составляющей, о которой все время болтает Кремль и медведчуки. С другой стороны, вполне вероятно предположить, что непублично будут нашептывать о необходимости возобновления обеспечения днепровской водой аннексированного Крыма. Мол, это будет соответствовать решению гуманитарных вопросов", – спрогнозировал политик.

В свою очередь Джемилев заявил, что делать Крым разменной монетой недопустимо. Он напомнил, что в Минских соглашениях, на которые ссылался Арестович, нет упоминаний о Крыме. По его словам, отдельного заседания Меджлиса по этому вопросу еще не было, но высказал свою точку зрения.

"Со стороны России нам нужны не какие-то уступки, а соблюдение норм международного права. Никто никому не давал права превращать Крым в разменную монету для решения каких-то других проблем страны. Относительно поставок днепровской воды в Крым есть четкая позиция и МИД Украины, и Верховной Рады, и президента о том, что вода может поставляться в Крым только после его деоккупации", – подчеркнул он.

В этом контексте он отметил, что заявление спикера ТКГ противоречит официальной позиции Украины и может нанести ущерб национальным интересам страны. Таким образом, Арестович не может занимать эту должность, заявил Джемилев.