Как спастись от черного грибка: врач озвучил совет

Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил, чем опасен черный грибок и как можно не допустить заражения. По словам медика, главная причина заболевания – ослабленный иммунитет, в частности, после перенесенного COVID-19. Грибок передается воздушно-капельным путем и через поверхности, заболевание нуждается в стационарном лечении. Одновременно медик отметил, что детям и взрослым с нормальным иммунитетом черный грибок не грозит.

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