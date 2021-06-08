Как спастись от черного грибка: врач озвучил совет

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Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил, чем опасен черный грибок и как можно не допустить заражения. По словам медика, главная причина заболевания – ослабленный иммунитет, в частности, после перенесенного COVID-19. Грибок передается воздушно-капельным путем и через поверхности, заболевание нуждается в стационарном лечении. Одновременно медик отметил, что детям и взрослым с нормальным иммунитетом черный грибок не грозит.

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