Украина давно заслужила быть в НАТО, – Кравчук

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила, что с моральной точки зрения Украина давно заслужила членство в НАТО, поскольку сдерживает российскую агрессию. По ее словам, сейчас украинские дипломаты активно работают в направлении получения Украиной плана действий относительно членства в Альянсе.

По мнению Кравчук, в Беларуси должны работать украинские посольства и консульства, поскольку они выполняют в основном гуманитарные, а не политические функции. Впрочем, нардеп заявила, что полноценные дипломатические отношения с Беларусью возможны только после проведения в этой стране демократических выборов.