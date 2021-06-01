Как выбирать клубнику: эксперт дала советы

Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснила, как правильно выбирать клубнику, какие признаки могут указывать на то, что этот продукт не является качественным. По ее словам, следует учитывать запах клубники, ее цвет, а также вкус. Слишком насыщенный цвет ягод, отсутствие характерного запаха, а также металлическое послевкусие должны насторожить. Поскольку клубника содержит большое количество аллергенов, эксперт посоветовала увеличивать объем потребления постепенно. Начинать можно с 1-3 ягод в сутки.