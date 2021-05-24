Антипутинская коалиция должна быть создана на Крымской платформе – Бессмертный

Дипломат, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что Крымская платформа должна стать началом создания антипутинской коалиции. По его мнению, Украина должна идти на расширенный диалог с Западом и доказывать своим партнерам, что отпор агрессии России на украинском направлении является составляющей мировой безопасности.

"Крымская платформа – это начало формирования антипутинской коалиции. И речь идет не о Крыме как Крыме. Речь идет о начале движения. Но это содержание надо оформить в информационном плане и не замыкаться на себе", – заявил дипломат.