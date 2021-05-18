Украине следует срочно готовиться к индийскому COVID-19, – врач

Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился прогнозами относительно развития пандемии коронавируса. По его оценкам, Украину и мир ожидают еще несколько волн COVID-19, а осенью наша страна может столкнуться со вспышкой индийского варианта этого вируса. Учитывая это, медик призвал существенно ускорить вакцинацию в Украине, в том числе значительно расширить сеть прививочных пунктов за счет частных медицинских учреждений.