Украине нужно приватизировать русский язык, – Пономарев

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, обвиненный в госизмене, выгоднее Кремлю в тюрьме, а не на свободе, поскольку так "его можно раскручивать как оппозиционера". По оценкам политика, осуждение "кума" президента РФ Владимира Путина могут принять в Кремле как некую жертву.

"Отношения Путина с Медведчуком – эти кумовья и все прочее – это никуда не денется. Путин действительно считает, что Медведчук – самый близкий ему человек в Украине. Но это совсем не означает, что с циничной точки зрения он не должен страдать. За матушку-Россию можно и пострадать немножко, и посидеть", – заметил Пономарев.

Он также прокомментировал недавнее высказывание Путина о том, что Украина является антиподом России. В этом контексте Пономарев заметил, что Украине следует предъявить свои права на русский язык. "Зачем давать возможность Москве приватизировать эту историю, использовать это как свою мягкую силу, когда Украина может использовать это ничуть не хуже", – сказал оппозиционер.

"Мне кажется, в Москве этого боятся, потому что понимают, что Украина может это сделать. Когда Путин говорит "антипод", скорее всего, он визуализирует именно это", – допустил Пономарев.