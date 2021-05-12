Обстрелы Израиля: Гендельман назвал причины и дал прогноз

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогноз в отношении очередного обострения конфликта между Израилем и Палестиной. По его мнению, его причиной стал целый ряд факторов, в частности, политических, а также стечение обстоятельств.

"Здесь сложились вместе несколько обстоятельств, в частности, внутриполитические палестинские. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил на 22 мая выборы в палестинский парламент, а затем их отменил. ХАМАС был крайне недоволен, потому что по всем прогнозам он должен был победить. Одновременно сейчас заканчивается месяц Рамадан, а во время Рамадана постоянно происходят столкновения на религиозной почве. Одновременно 10 мая был день Иерусалима. Все вместе так сложилось, что ХАМАС решил пойти на эскалацию, чтобы заработать политические баллы и выставить себя защитниками Иерусалима", – пояснил эксперт.

По оценкам Гендельмана, вероятность того, что между Израилем и Палестиной начнется война, очень мала, но она не нулевая. Все решится в течение ближайших 48 часов, сказал он.