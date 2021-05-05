Что не так с новой пенсионной системой? Рева дал объяснение

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил, почему в нынешних условиях нецелесообразно вводить обязательную накопительную пенсионную систему. По его мнению, накопительная система в Украине вступила в силу в 2014 году, но продемонстрировала "неутешительные результаты". Делать ее обязательной можно только в случае, если в стране будет функционировать фондовый рынок. По мнению Ревы, только при таком условии средства, полученные от внедрения этой системы, могут быть направлены в производство.