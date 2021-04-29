Умеров: встречи с Путиным не нужны, если не говорить о Крыме

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что любой диалог с руководством страны-агрессора России невозможен, если в нем не предусмотрено обсуждение темы деоккупации Крыма. По его мнению, эту тему также следует интегрировать в нормандский формат.

Умеров отметил, что, скорее всего, проблема пресной воды в Крыму будет актуальной и этим летом. В этом контексте он сообщил, что бездумное использование подземных водных ресурсов полуострова приведет к замещению их морской водой.