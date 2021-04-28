Себестоимость проезда в маршрутке Киева – 30 грн

Председатель общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил ситуацию с подорожанием проезда в маршрутках Киева. По его словам, сейчас до 10 гривен подорожал проезд на 15 маршрутах. Причем это не было напрямую связано с введенным в столице локдауном. Моисеенко добавил, что из-за карантина перевозчики оказались на грани банкротства. Они возлагают надежду на помощь местных властей.