Грищенко: разрыву дипотношений с РФ есть альтернатива

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение об эскалации на Донбассе и внешнеполитическом измерении агрессии России. По его словам, встреча на линии соприкосновения, которую предложил президент Украины, могла бы стать новым шагом в переговорах. Дипломат не исключил, что следующая встреча в нормандском формате может произойти уже после выборов канцлера Германии.

Грищенко добавил, что разрыв дипломатических отношений с Россией следовало рассматривать в начале агрессии, в 2014 году. Сейчас более целесообразным было бы приостановление работы консульств Украины на территории РФ.