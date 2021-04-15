Яковенко: Байден отсрочил наступление Путина

Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил факт звонка президента США Джо Байдена главе Кремля Владимиру Путину. По его мнению, звонок наверняка потешил самолюбие Путина, но это не значит, что он сможет диктовать повестку дня по украинскому вопросу.

Широкомасштабное наступление России в Украину обернется для Путина международным трибуналом. Жест Байдена существенно уменьшил вероятность такого развития событий, убежден оппозиционер.