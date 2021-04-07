Полозов: самолюбие Путина уязвлено, он повышает ставки

Российский правозащитник Николай Полозов в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением об обострении на Донбассе, о переделе земли в оккупированном Россией Крыму и о путях решения проблемы питьевой воды на полуострове. По его словам, причиной эскалации на востоке Украины могло быть уязвленное самолюбие президента РФ Владимира Путина. Оказывая давление на украинские власти, Кремль будет тестировать мировое сообщество, допустил правозащитник.

Полозов также констатировал, что на сегодняшний день россияне не готовы выходить на массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а слухи о готовящейся смене власти в Кремле – не более чем слухи.