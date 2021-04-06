Офицер НАТО: у Путина сложная ситуация

Татьяна Гайжевская Видео 10:29, 6.04.2021 Обновлено: 11:14, 6.04.2021

Капитан ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением по поводу текущей ситуации на Донбассе и опасности более агрессивных действий России. По его словам, нагнетание напряженности Кремль использует как тест для США и Европы, сам находясь в сложной ситуации. Вместе с тем Табах заверил, что "Путин в лобовую никогда не воюет" – президент России предпочитает гибридные методы ведения войны.

Офицер также заметил, что Европа воюет с Путиным "в мягких перчатках", не желая вступать с ним в реальный конфликт, как в своей время Европа не хотела конфликтовать с Гитлером.

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