Врач сказал, почему украинцы боятся прививки от COVID-19

Врач-отоларинголог Александр Васильев, который одним из первых в Украине получил прививку от коронавируса, в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что чувствует себя хорошо. Медик также высказался относительно того, почему большая часть украинцев не доверяет вакцинации и не планирует прививаться. По его мнению, это следствие недостаточного информирования населения о важности этого мероприятия. "Прививки – это правильный способ профилактики и борьбы с вирусом", – подчеркнул врач.