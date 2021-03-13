Эпидемиолог: вакцинируйте всех желающих!

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился оценками процесса вакцинации от коронавируса в Украине. По его мнению, если вакцинирование будет происходить такими темпами, как сейчас, оно никак не повлияет на ситуацию с заболеваемостью в стране. Более того – это несет большую опасность, предупредил медик.

Он предложил пересмотреть подход к вакцинации. В частности, прежде всего прививать тех, кто действительно этого желает – тех, кто записался в очередь через приложение "Дія". По словам Александрина, это будет иметь дополнительный эффект популяризации вакцины.