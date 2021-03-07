Цветы на 8 Марта: что в тренде

Флорист Александр Иваненко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о том, какие букеты сегодня модно дарить на 8 Марта. По его словам, "сейчас очень популярны корейские букеты и вывернутые розы – когда физически, вручную выворачиваются лепестки роз, а также тюльпанов, пионов. Плюс крашеные цветы", – пояснил эксперт.

Он добавил, что классические букеты из обычных роз или тюльпанов всегда пользуются спросом. В то же время флорист добавил, что при выборе подарка для женщины следует отдавать предпочтение срезанным цветам, а не цветам в горшках.