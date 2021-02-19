Синоптик Мурмыло: в Украине первые звоночки весны

Синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о "первых звоночках" весны в Украине. По его словам, 19 февраля – последний день с сильными морозами перед периодом потепления, которое начнется уже с субботы.

В течение ближайшей недели в отдельных регионах страны воздух будет прогреваться до +10 градусов. Впрочем, ночные температуры на большей территории страны будут минусовыми. Синоптик предупредил об опасности гололеда и спрогнозировал новые волны незначительного похолодания и умеренного потепления.