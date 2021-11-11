Встретить Новый год за границей: Дереза дал советы

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, какие страны будут открыты для украинцев на Новый год и в какую сумму может обойтись такой тур.

Эксперт предупредил, что туры на Новый год следует приобретать уже сейчас, но цены на них могут быть в два раза выше, чем в другие периоды. Ценник также может включать стоимость праздничного ужина, которая в зависимости от страны может составлять 100-600 долларов.