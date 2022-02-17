Отвод российских войск от украинских границ, урок медиаграмотности в Украине и скандал с Евровидением, – темы Итогов за 17 февраля
Об отводе российских войск от украинских границ, поговорим с военным экспертом – Олегом Ждановым;
О медиаграмотности украинцев, разговариваем с основательницей инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем" – Оксаной Мороз;
О международных санкциях против России говорим с экономистом, Игорем Гарбаруком;
Скандал с Евровидением. На эту тему мы общаемся с гостем в студии OBOZREVATEL телепродюсером Валидом Арфушем и гостею по скайпу главой наблюдательного совета НСТУ – Светланой Остапа.
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