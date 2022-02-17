Отвод российских войск от украинских границ, урок медиаграмотности в Украине и скандал с Евровидением, – темы Итогов за 17 февраля

Об отводе российских войск от украинских границ, поговорим с военным экспертом – Олегом Ждановым;

О медиаграмотности украинцев, разговариваем с основательницей инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем" – Оксаной Мороз;

О международных санкциях против России говорим с экономистом, Игорем Гарбаруком;