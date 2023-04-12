Владимир Осечкин рассказал о казни воина ВСУ

"Бойцы ЧВК "Вагнер" известны тем, что обезглавили и убили одного из людей в Сирии таким образом. Эта видеозапись облетела весь мир. Также нам известно, что сотрудники российских спецслужб с подобными садистами, к сожалению, тесно сотрудничают. И у нас был пример, как Ильяс Дашаев – человек, осужденный за терроризм, в том числе убивший женщину, отрезавший ей голову, находился в исправительной колонии ФСИН на привилегированном положении", – отметил Осечкин.