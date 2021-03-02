Одобрение пакета помощи для преодоления последствий пандемии "COVID-19" в США, комендантский час в Словакии - коронавирусные хроники

Палата представителей США одобрила пакет помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.\nМежду тем, Словакия вводит комендантский час, а Грузия открывает свои границы для ряда стран. Среди них и Украина. Больше об этом и не только - смотрите в коронавирусном обзоре. Палата представителей США одобрила пакет помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.\nМежду тем, Словакия вводит комендантский час, а Грузия открывает свои границы для ряда стран. Среди них и Украина. Больше об этом и не только - смотрите в коронавирусном обзоре. Палата представителей США одобрила пакет помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса. Между тем, Словакия вводит комендантский час, а Грузия открывает свои границы для ряда стран. Среди них и Украина. Больше об этом и не только - смотрите в коронавирусном обзоре.