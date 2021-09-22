Обстрел Сергея Шефира, выступление Зеленского во время Генассамблеи ООН, презентация проекта "Блимчик" – тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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Смотрите в выпуске:

  • автомобиль первого помощника Президента Владимира Зеленского Сергея Шефира получил очередь из 10 пуль, три из которых ранили водителя;

  • Владимир Зеленский встретился с Антонио Гуттеришем и обсудил вопросы украинских пленников;

  • на всей территории Украины начинаются стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021";

  • в Киевском академическом театре представляют первый в Украине инклюзивный аудиосериал о безопасности дорожного движения "Блимчик".

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