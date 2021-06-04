Община нашла признаки коррупции в Гатненський сельском совете

8 депутатов Гатненського сельского совета на Киевщене, подписали коллективное обращение к председателю комиссии по законности, правопорядку и борьбе с коррупцией с требованием привлечь к ответственности секретаря совета Шульгана Д., за многочисленные нарушения законодательства.

В общине возникло недоверие не только к секретарю совета. Подозрения в злоупотреблении властью касаются и Председателя земельной комиссии Сергей Витенко, который большинство вопросов распределения земли в общине решает без публичных обсуждений.