Зеленский раскрыл детали переговоров с союзниками о гарантиях безопасности для Украины

"Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. Мы не знаем, когда Украина будет там, потому что это зависит сегодня не от Украины. Украина продемонстрировала свою мощь, причем как на поле боя, так и социуме, который максимально поддерживает этот геополитический курс. Что касается вызовов на пути в НАТО. Мы хотим иметь гарантии безопасности. Мы говорим об этом с Европейским Союзом, с Великобританией и США. Пока мы этот вопрос только обсуждаем. Когда это произойдет – я не могу сейчас сказать" – сказав Владимир Зеленский.