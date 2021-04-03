Немцы на Пасху дома, а Макрон объявил третий полный локдаун в своей стране - коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 12:00, 3.04.2021 Обновлено: 12:14, 3.04.2021

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан страны провести Пасху дома.

В Бельгии тысячи людей пришли в парк на фейковою вечеринку. Полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ. А вот Франция объявила третий полный локдаун по всей стране.

Больше об этом и не только - в коронавирусном обзоре.

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