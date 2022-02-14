Небо над Украиной остается открытым, количество больных коронавирусом идет на убыль и для чего дарить книги, – темы Итогов за 14 февраля

56
1

В этом выпуске:

  • О закрытом море и потерях поговорим с инвестиционным банкиром, экономистом Сергеем Фурсой;

  • Если бы Украина была сегодня у НАТО, каким образом изменилась бы ситуация с военной помощью и каким был бы ее формат, – расскажет председатель ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

  • Когда снимем маски и как преодолеть рак, – расскажет заслуженный врач Украины Ольга Богомолец;

  • Зачем дарить книги, – расскажет гость в студии OBOZREVATEL директор издательства Иван Степурин;

  • И о скандалах Евровидения будем разговаривать с Владимиром Бебешко, музыкальным продюсером.

Видео дня
ИтогиЭфиры Obozrevatel TVОбозреватель TVВладимир БебешкоСергей ФурсаЮрий РоманюкОльга Богомолец

Топ видео