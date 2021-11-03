Национальные интересы превыше всего! Талибы запретили использование в Афганистане иностранной валюты – дайджест международных событий

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Сегодня в выпуске:

  • количество погибших из-за обрушения дома в Нигерии – возросло уже до двадцати;

  • талибы в Афганистане запретили использовать иностранную валюту;

  • лидеры "G20" приняли решение о прекращении финансирования угольных электростанций;

  • а в американском Нью-Йорке – избрали нового главу города.

Более подробно о последних событиях в мире – расскажет Артем Каня.

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