Национальные интересы превыше всего! Талибы запретили использование в Афганистане иностранной валюты – дайджест международных событий
Сегодня в выпуске:
количество погибших из-за обрушения дома в Нигерии – возросло уже до двадцати;
талибы в Афганистане запретили использовать иностранную валюту;
лидеры "G20" приняли решение о прекращении финансирования угольных электростанций;
а в американском Нью-Йорке – избрали нового главу города.
Более подробно о последних событиях в мире – расскажет Артем Каня.