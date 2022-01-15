Народные музыкальные инструменты Украины

Музыкальные инструменты украинского народа – это одно из проявлений его культуры и национального наследия. Вы удивитесь, но значительная часть украинских народных музыкальных инструментов достигает времен Руси. В фондовой коллекции их 704 единицы.

Ведущая проекта, "Mrs. Ukraine World 2021", Татьяна Чубак, вышла на онлайн связь с музыкантом, который делает колесную лиру известной широкой публике и доказывает, что украинский инструмент может звучать модно.

Гордий Старух – певец, мультиинструменталист, музыкант-новатор, саунд-продюсер и скульптор.

В программе использованы фрагменты видео с YouTube-канала Gordiy Starukh и телепроекта Голос країни