В Черновицкой области засекли смерч

Юрий Сергиенко Видео 23:09, 5.04.2021 Обновлено: 23:23, 5.04.2021
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