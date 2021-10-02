MONOIR feat. ENELI vs ЮЛИЯ ДУМАНСКАЯ, премьера клипа и живое выступление ULIANA ROYCE в ShowOboz TOP-10
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ИРИНА ГОРДИЕНКО, расскажут как распределились места среди лучших клипов на этой неделе.
Звездная гостья - ULIANA ROYCE презентовала премьеру клипа "Покохала", пригласила на сольный концерт и выступила вживую с треком "Jump" в студии шоу!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. ATB X TOPIC X A7S - YOUR LOVE (9PM)
9. СКАЙ – ЛЕГКОВАЖНА
8. TIESTO - THE BUSINESS
7. АНТИТІЛА – МАСКАРАД
6. MONOIR FEAT. ENELI - 3 TO 1
5. KAZKA - M’ЯТА
4. MINELLI – RAMPAMPAM
3. INNA – FLASHBACKS
2. АРТЕМ ПІВОВАРОВ - РАНДЕВУ
Видео дня
1. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА - Я БИ ЧЕКАЛА