Масштабы пандемии, фейковый "Pfizer", ветераны АТО на "Warrior Games" – основные темы утреннего обозора новостей
Масштабы пандемии, фейковый "Pfizer", ветераны АТО на "Warrior Games" – основные темы утреннего обозора новостей.
Заболеваемость и смертность от коронавируса, в мире, вышла на плато - то есть имеет равномерные показатели снижения в разных уголках мира. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"СБУ разоблачила группу мошенников, которые продавали подделку вакцины "Pfizer ". В состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне, - сообщают в ведомстве.
Ветераны АТО, которые собственным здоровьем уже восьмой год отвоевывают независимость Украиныу, едут в Америку на международные мультиспортивные соревнования "Warrior Games"