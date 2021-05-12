Масштабы пандемии, фейковый "Pfizer", ветераны АТО на "Warrior Games" – основные темы утреннего обозора новостей

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Масштабы пандемии, фейковый "Pfizer", ветераны АТО на "Warrior Games" – основные темы утреннего обозора новостей.

  • Заболеваемость и смертность от коронавируса, в мире, вышла на плато - то есть имеет равномерные показатели снижения в разных уголках мира. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

  • "СБУ разоблачила группу мошенников, которые продавали подделку вакцины "Pfizer ". В состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне, - сообщают в ведомстве.

  • Ветераны АТО, которые собственным здоровьем уже восьмой год отвоевывают независимость Украиныу, едут в Америку на международные мультиспортивные соревнования "Warrior Games"

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