Лучшие дизайнеры и бренды Украины были удостоены наград – Monet Fashion Awards!

20 ноября в студии телеканала OBOZREVATEL состоялись съемки церемонии награждения брендов и дизайнеров – Monet Fashion Awards! Лучшие дизайнеры и бренды Украины были удостоены наград, а яркая шоу-программа подарила незабываемые эмоции!

Среди номинтантов этого года:

дизайнер Анна Свиридова и бренд "Sviridova SV";

дизайнер Ирина Олоничева и бренд "NAVKA"

дизайнер, руководитель театра мод – Вероника Шепетько;

дизайнер Наталья Бойко и бренда "LISKOVA"

А также:

Киевская академия парикмахерского искусства;

телеканал "Обозреватель"!

На шоу с музыкальными поздравлениями посетили звездные гости – DEA, ANDREAS, Сергей Костецкий, DIMARIA, Катя Волкова и певица NAVKA.

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Каждый год церемония проводится компанией Monet – организатором крупных событий в мире моды.

Подробности на Monet.kiev.ua