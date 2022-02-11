Лучшие дизайнеры и бренды Украины были удостоены наград – Monet Fashion Awards!
20 ноября в студии телеканала OBOZREVATEL состоялись съемки церемонии награждения брендов и дизайнеров – Monet Fashion Awards! Лучшие дизайнеры и бренды Украины были удостоены наград, а яркая шоу-программа подарила незабываемые эмоции!
Среди номинтантов этого года:
дизайнер Анна Свиридова и бренд "Sviridova SV";
дизайнер Ирина Олоничева и бренд "NAVKA"
дизайнер, руководитель театра мод – Вероника Шепетько;
дизайнер Наталья Бойко и бренда "LISKOVA"
А также:
Киевская академия парикмахерского искусства;
телеканал "Обозреватель"!
На шоу с музыкальными поздравлениями посетили звездные гости – DEA, ANDREAS, Сергей Костецкий, DIMARIA, Катя Волкова и певица NAVKA.
Каждый год церемония проводится компанией Monet – организатором крупных событий в мире моды.
Подробности на Monet.kiev.ua