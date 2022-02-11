Лучшие дизайнеры и бренды Украины были удостоены наград – Monet Fashion Awards!

4

20 ноября в студии телеканала OBOZREVATEL состоялись съемки церемонии награждения брендов и дизайнеров – Monet Fashion Awards! Лучшие дизайнеры и бренды Украины были удостоены наград, а яркая шоу-программа подарила незабываемые эмоции!

Среди номинтантов этого года:

  • дизайнер Анна Свиридова и бренд "Sviridova SV";

  • дизайнер Ирина Олоничева и бренд "NAVKA"

  • дизайнер, руководитель театра мод – Вероника Шепетько;

  • дизайнер Наталья Бойко и бренда "LISKOVA"

А также:

  • Киевская академия парикмахерского искусства;

  • телеканал "Обозреватель"!

На шоу с музыкальными поздравлениями посетили звездные гости – DEA, ANDREAS, Сергей Костецкий, DIMARIA, Катя Волкова и певица NAVKA.

Видео дня

Каждый год церемония проводится компанией Monet – организатором крупных событий в мире моды.

Подробности на Monet.kiev.ua

КОНЦЕРТЫМодаAndreas

Топ видео