Пятерка лучших на этой неделе:OLEYNIK – 'ПАДАЮ ВВЕРХ'Анна Тринчер – 'LOVE STORY'VALIK TKACH – 'ТАНЦЫ ДО УТРА'DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) – 'ЕСЛИ'JUSTIN BIEBER – 'SORRY' Пятерка лучших на этой неделе:OLEYNIK – 'ПАДАЮ ВВЕРХ'Анна Тринчер – 'LOVE STORY'VALIK TKACH – 'ТАНЦЫ ДО УТРА'DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) – 'ЕСЛИ'JUSTIN BIEBER – 'SORRY' Пятерка лучших на этой неделе: Пятерка лучших на этой неделе: OLEYNIK – 'ПАДАЮ ВВЕРХ'Анна Тринчер – 'LOVE STORY'VALIK TKACH – 'ТАНЦЫ ДО УТРА'DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) – 'ЕСЛИ'JUSTIN BIEBER – 'SORRY' OLEYNIK – 'ПАДАЮ ВВЕРХ' OLEYNIK – 'ПАДАЮ ВВЕРХ' OLEYNIK – 'ПАДАЮ ВВЕРХ' OLEYNIK 'ПАДАЮ ВВЕРХ' Анна Тринчер – 'LOVE STORY' Анна Тринчер – 'LOVE STORY' Анна Тринчер – 'LOVE STORY' Анна Тринчер 'LOVE STORY' VALIK TKACH – 'ТАНЦЫ ДО УТРА' VALIK TKACH – 'ТАНЦЫ ДО УТРА' VALIK TKACH – 'ТАНЦЫ ДО УТРА' VALIK TKACH 'ТАНЦЫ ДО УТРА' DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) – 'ЕСЛИ' DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) – 'ЕСЛИ' DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) – 'ЕСЛИ' DSIDE BAND (FEAT. FAR FOR & ANNA PETRASH) 'ЕСЛИ' JUSTIN BIEBER – 'SORRY' JUSTIN BIEBER – 'SORRY' JUSTIN BIEBER – 'SORRY' JUSTIN BIEBER 'SORRY'