Бельгийский фермер случайно передвинул границу Франции

В Бельгии фермер на 2,29 метра подвинул пограничный камень, и этим уменьшил территорию Франции.

Вероятно, камень мешал проезду трактора. Поэтому селянин передвинул знак вглубь территории соседнего государства.

Прогуливаясь по лесу, изменение границ заметил местный краевед.

Власти Бельгии планирует связаться с фермером и попросить его вернуть камень. Если этого не случится, министерство иностранных дел Бельгии будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, которая не заседала с 1930 года.

Граница между Францией и Бельгией был официально демаркирована в 1820 году после подписания Кортрийского договора. Страны имеют 620 км общей границы.