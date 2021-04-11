На Киевщине разрушается уникальная усадьба семейства фон Мекк

Андрей Жигайло Видео 08:08, 11.04.2021

Уникальный парково-усадебный комплекc "железнодорожных королей" времен Российской империи фон Мекков находится в аварийном состоянии.

Дом построен в селе Копылов Макаровского района Киевской области, всего в 40 км от столицы.

Усадьба возводился, как летняя деревянная дача в стиле "дачный модерн" в 1888 году. Имеет два этажа, мансарду и небольшую террасу. Вокруг дома был разбит парк площадью 9 га, работал конезавод, молочная ферма, мельница, водонапорная башня и розарий.

В течение почти века здесь размещались: агрономическая школа, немецкий штаб в годы Второй мировой войны, военный госпиталь. До 1954-го в этом помещении располагалась больница, а затем - школа, сельсовет и детский лагерь.

Из середины 2000-х усадьба закрыта и фактически разрушена.

Комментировать
Видео

Смотрите также

О малороссе и украинце: в чем разница

В Британии начался траур по принцу Филиппу: люди сотнями стекаются к Букингемскому дворцу. Фото и видео

В Днепре ветерана АТО избили и выгнали из маршрутки: побратимы отомстили

В Украине АЗС массово снизили цены на бензин

Мендель в сети заговорила на "Ukrainian English" и нарвалась на критику. Фото