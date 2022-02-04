Как ускорить мирный процесс на Донбассе и кто финансирует защиту Артема Рябчука, – темы Підсумків за 4 февраля

Смотрите в выпуске:

Как ускорить мирный процесс в Донбассе;

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира;

Днепровский стрелок Артемий Рябчук внезапно отказался от всех своих показаний;

Получают ли врачи обещанные зарплаты

Эти и другие вопросы обсуждаем с следующими экспертами:

Тарас Жовтенко, эксперт по национальной безопасности

Сергей Куницын, экспредседатель совета министров АР Крым

Эдуард Багиров, правозащитник

Видео дня

А в студии общаемся со Светланой Федоровой, врачом-инфекционистом высшей категории