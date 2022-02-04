Как ускорить мирный процесс на Донбассе и кто финансирует защиту Артема Рябчука, – темы Підсумків за 4 февраля

141

Смотрите в выпуске:

  • Как ускорить мирный процесс в Донбассе;

  • Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира;

  • Днепровский стрелок Артемий Рябчук внезапно отказался от всех своих показаний;

  • Получают ли врачи обещанные зарплаты

Эти и другие вопросы обсуждаем с следующими экспертами:

Видео дня

А в студии общаемся со Светланой Федоровой, врачом-инфекционистом высшей категории

ИтогиЭфиры Obozrevatel TVОбозреватель TVСветлана ФедороваТарас ЖовтенкоЭдуард БагировМустафа ДжемилевСергей Куницын

Топ видео