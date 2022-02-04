Как ускорить мирный процесс на Донбассе и кто финансирует защиту Артема Рябчука, – темы Підсумків за 4 февраля
Смотрите в выпуске:
Как ускорить мирный процесс в Донбассе;
Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира;
Днепровский стрелок Артемий Рябчук внезапно отказался от всех своих показаний;
Получают ли врачи обещанные зарплаты
Эти и другие вопросы обсуждаем с следующими экспертами:
Тарас Жовтенко, эксперт по национальной безопасности
Сергей Куницын, экспредседатель совета министров АР Крым
Эдуард Багиров, правозащитник
Видео дня
А в студии общаемся со Светланой Федоровой, врачом-инфекционистом высшей категории