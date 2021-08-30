''У них большие сердца": канадцы и афганцы расхваливают украинских солдат
Канадская пресса 30 августа пишет о украинский спецназ, который успешно организовал эвакуацию афганских переводчиков, работавших с ними.
Афганцы просили военных США, Канады и Катара организовать им трансфер в аэропорт, но все боялись это делать после недавнего теракта. Тогда они обратились к украинцам.
Спецназ Главного управления разведки Украины пешком вышел в Кабул, вышел к рынку, встретил переводчиков на двух микроавтобусах, и провел их в аэропорт. Далее их вывез украинский самолет.
''Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали чрезвычайную работу. У них большие сердца", – говорят эвакуированные.
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