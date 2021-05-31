Премьер Британии Борис Джонсон тайно женился

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на 33-летней Кэри Саймондс. Церемония прошла в Вестминстерском соборе в Лондоне.

Кэри Саймондс моложе Бориса на 23 года. Для свадебной церемонии она выбрала платье от греческого дизайнера Christos Costarellos, стоимость которой составляет 2 870 фунтов стерлингов (111 тыс. грн – OBOZREVATEL). Известно, что наряд женщина арендовала всего в день за 45 фунтов стерлингов (1,7 тыс. грн – OBOZREVATEL).

Более о свадьбе Джонсона и Саймонс читайте в нашем материале.