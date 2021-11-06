Историческая память украинского народа

Народа без исторической памяти не существует.

Именно поэтому художественные проекты, которые помогли бы вспомнить и лучше понять, кем были наши предки и кем являемся мы, сейчас очень важны, когда Украина борется за свою идентичность и защищает историческое наследие от кражи соседом.

Ведущая проекта, "MRS. UKRAINE WORLD 2021", ТАТЬЯНА ЧУБАК, встретилась с человеком, который спасал и возвращал наши утраченные культурные и сакральные "богатства" домой.

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МИРОСЛАВ ОТКОВИЧ – художник-акварелист, сценограф, реставратор; член Национального союза художников Украины, заслуженный деятель искусств Украины, народный художник Украины; основатель общественной организации "Художественный фонд им. Короля Даниила".