Ирина Билык и Сергей Мироненко готовят совместный тур по Украине

Тур Ирины Билык со специальным гостем Сергеем Мироненко подарит поклонникам звезд ряд сюрпризов.

Об этом в эфире OBOZREVATEL в программе The Guest рассказал сам Сергей Мироненко во время презентации совместного видео на песню "Отпусти". Также певец рассказал: как создавался дуэт, как работается с Ириной Билык и почему ее сын назвал Сергея папой.

Сергей Мироненко спел с Богиней украинского шоу-бизнеса

Вместе с релизом трека состоялась и премьера видео на него.

Режиссером клипа стал бывший муж Ирины Билык – Аслан Ахмадов.

Съемки проходили несколько дней; среди основных локаций в кадре – заброшенный Ледовый дворец недалеко от киевского Ипподрома и станция метро "Золотые Ворота".