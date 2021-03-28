В центре Киева забил гейзер

Ольга Липич Видео 16:55, 28.03.2021 Обновлено: 16:59, 28.03.2021

В Печерском районе Киева на улице Рыбальской из-за аварии на трубопроводе забил гейзер. Из-за ЧП без тепла осталось 133 дома.

Источник: Киев Оперативный

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