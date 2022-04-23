Херсон накануне псевдореферендума |отношение херсонцев к 'ХНР'| уровень гуманитарной катастрофы в области Юрий Соболевский

Голода нет, но гуманитарная катастрофа уже имеет место, – так охарактеризовал ситуацию в Херсонской области первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он признает, что люди стали заложниками оккупационного режима, но говорит, что с жителями Херсона и других населенных пунктов постоянно ведется разъяснительная работа относительно того, как вести себя во время деоккупации области.