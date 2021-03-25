Грузинская мафия разворовала "Укрзалізницю"

Экономике Украины грозит общегосударственный транспортный коллапс, вызванный предстоящей остановкой передвижений на отечественной железной дороге.

До конца марта ей грозит объявление технического дефолта аудиторами "Ernst & Young", а на 31 марта уже объявлена всеукраинская забастовка всех сотрудников государственной "Укрзалізниці". Персональную ответственность за это на ставленника Саакашвили (главу правления "Укрзалізниці" Владимира Жмака – авт.) возлагает глава комиссии, специально созданной парламентом для расследования финансовых преступлений на государственном предприятии "Укрзалізниці" Юлия Гришина.

Сразу же после создания украинским парламентом комиссии по расследованию хищений на "Укрзалізниці" и миллиардных убытков на госпредприятии, допущенных поставленными от Саакашвили руководителями украинской "железки", патрон Жмака и Езугбая в прямом эфире осуществляет информационную атаку на депутатов-расследователей.

Более 250 000 сотрудников "Укрзалізниці" и их семей обеспокоены грядущим банкротством родного госпредприятия. Из-за критической ситуации в железнодорожном секторе более 30 тысяч работников рискуют остаться без средств к существованию. Высказать в глаза свое недовольство работой саакашвилевских ставленников в "Укрзалізниці" её сотрудники вышли на митинг под Кабмин.

Жалкое финансовое обеспечение и полная безалаберность руководства довели железнодорожников до ручки: топливо добывают топором прямо на перроне вокзала.

Без локомотива ни один вагон не может сдвинуться с места! Но не в Укрзализныце. По отчетам государственного предприятия, в его хозяйстве целые составы вагонов чудесным образом ездят без локомотивов на скорости тысяча двести километров в час. А уголь по три раза превращается в песок и обратно. За несколько лет работы в "Укрзалізниці" на руководящих постах Андрей Рязанцев видел и такое.

Воровство на государственном предприятии перешло уже даже "разумные" границы. Вместо медицинских масок сотрудникам стратегического госпредприятия выдают привязанные на резинках салфетки.

Украинскую транспортную монополию всеми силами толкает в финансовую могилу команда Михаила Саакашвили: его еще студенческий друг в кресле руководителя "Укрзалізниці" Владимир Жмак, работавший замом Саакашвили-губернатора в Одессе с доходом более 5 млн гривен в год, а также подотчетный ему же куратор грузовых железнодорожных перевозок по всей Украины, чья работа на посту руководителя грузинской "железки" привела к такому же разворовыванию целого госсектора и уже общегрузинской забастовке "железнодорожников" из-за массовой невыплаты зарплат.

На украинской "железке" Ираклий Езугбая подминает под себя самые прибыльные в секторе грузовые перевозки, переоформляя целый контейнерный парк и одесскую перевалочную базу "Укрзалізниці" на созданную самим же должностным лицом фирму "Дженерал Контейнер Сервисес".

Грузовые железнодорожные перевозки могли бы принести в шесть раз больше и покрыть колоссальные убытки от пассажирских перевозок, если бы поставленный в "Укрзалізниці" от Саакашвили Ираклий Эзугбая не удерживал цен на государственные грузоперевозки впятеро ниже, чем на рынке. Бывший руководитель департамента "Укрзалізниці" Андрей Рязанцев уверен, что 500% разницы между государственным тарифом и коммерческим оседает в карманах железнодорожных коррупционеров.

Весь криминал по "Укрзалізниці" не расследуется. Самого бывшего руководителя департамента госпредприятия - как заявителя, по его словам, даже не допрашивали. Ни в МВД, ни в Генпрокуратуре. Все криминальные дела по миллиардным хищениям на украинской железке чудесным образом оказываются в антикоррупционном бюро, где все уголовные производства против членов "грузинской команды" в украинской власти покрывают: советник украинского Генпрокурора, бывший прокурор Грузии Зураб Адеишвили, заместитель главы НАБУ Гизо Углава и старший детектив Национального антикоррупционного бюро Денис Гюльмагомедов.

Медийный контроль со стороны НАБУ за "Укрзалізницей" осуществляет до сих пор подотчётный Гизо Углаве PR-директор, переведённая на госпредприятие прямо из рядов пиарщиков Национального антикоррупционного бюро. Именно по её директивам пресс-служба "Укрзалізниці" даже в день официального увольнения Владимира Жмака с поста главы правления государственной монополии до последнего заявляла о незаконности соответствующего решения и Наблюдательного совета, и Кабинета Министров, поскольку Жмак якобы уже был на больничном.

По словам народного депутата Юлии Гришиной, все приданные огласке материалы, включая специальное журналистское расследование информационного агентства "Новости Украины" по финансовым махинациям уже уволенных из "Укрзалізниці" главы правления Владимира Жмака и начальника сектора грузовых железнодорожніх перевозок Ираклия Эзугбая под руководством главы исполкома Комитета реформ Михаила Саакашвили, будут детально исследованы возглавляемой ею парламентской временной следственной комиссией по выявлению миллиардных хищений на государственной "Укрзалізниці".